Jornalista uruguaio cobra violência contra James: 'Voltar a bater e vencer'

Do UOL, em São Paulo

O jornalista uruguaio Alberto Perez incitou que o colombiano James Rodríguez seja alvo de violência em campo durante o jogo desta quinta (14) entre as duas seleções, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O que aconteceu

Alberto Perez pediu para que os uruguaios peguem pesado com o craque da Colômbia: "Se tiverem que bater em James, que o façam". O jornalista uruguaio deu a declaração durante o programa Las voces del Fútbol, do Canal 5, fazendo gestos de agressão.

Ele também chamou os adversários de "mortos" e disparou que a seleção colombiana é "pequena". Perez ainda cravou que o Uruguai não vai perder para a Colômbia, que não vence como visitante no país há 50 anos.

O sr. James Rodríguez tem que ser marcado. Se tiverem que bater nele, deixe-os bater nele [socos]. o Uruguai tem que fazer isso: bater de novo e vencer. Alberto Perez, jornalista uruguaio

A Colômbia não vence aqui há 50 anos e isso não vai acontecer. Eles estão mortos, os colombianos estão mortos. Quando eles têm que vencer, ir para as finais, eles não ganham. Eles ganham jogos soltos, como as equipes pequenas. A Colômbia é uma equipe pequena.

Pancadaria em último duelo

Torcedores de Uruguai e Colômbia brigam após semi da Copa América Imagem: Reprodução

O último confronto entre Uruguai e Colômbia acabou com confusão generalizada em campo e briga entre jogadores e torcedores na arquibancada. A confusão começou após a vitória colombiana na semifinal da Copa América, disputada nos EUA, por 1 a 0.

As duas seleções voltam a se encarar nesta quinta, agora em terras uruguaias. A partida, válida pela 11ª rodada, será realizada no Estádio Centenário, às 21h (de Brasília). A última vez que a Colômbia venceu na casa do Uruguai foi em 1973.

A Colômbia está à frente do Uruguai na tabela das Eliminatórias. Os colombianos têm 19 pontos, três a mais que os rivais, e ocupam a segunda posição, atrás somente da Argentina, líder isolada com 22. Os uruguaios possuem os mesmos 16 pontos do Brasil, mas ficam em terceiro pelo saldo de gols.