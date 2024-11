Jornal espanhol rasga elogios a Estêvão e chama jovem do Palmeiras de "novo rei" do Brasil

Com apenas 17 anos, Estêvão encanta no futebol brasileiro. Com sua venda para o Chelsea e as recentes convocações para a Seleção Brasileira, o jovem do Palmeiras tem chamado a atenção da mídia internacional com certa frequência. Nesta quinta, foi a vez do jornal espanhol Marca elogiar o atacante, a quem se referiu como o "novo rei" do Brasil.

"O Brasil se prepara para coroar seu novo rei: Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves. O "Messinho", como é apelidado por sua devoção a Leo Messi, superou todos os recordes de Neymar, Vinicius, Rodrygo, Ronaldo e Endrick quando ainda jovens, atuavam no Brasil", diz um trecho da matéria do veículo espanhol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Estevão Willian (@estevaowilian_)

Em outra parte do texto, o Marca ressalta a proximidade de Estêvão com os recordes estabelecidos no Brasil por Neymar, que também já elogiou o atleta do Palmeiras publicamente. Com o último gol diante do Grêmio, o atacante do Verdão chegou a 20 participações em gols nesta edição do Campeonato Brasileiro, superando o feito de Neymar com a mesma idade em 2009.

"Parabéns pelo recorde. Espero que você continue brilhando e fazendo com que todos se apaixonem pelo seu futebol", disse Neymar em seu Instagram.

Nesta temporada, Estêvão marcou 18 gols e deu 11 assistências em 46 jogos pelo Palmeiras. O atacante é o atual artilheiro do Brasileirão, com 12 tentos.