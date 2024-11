João Schiessl e Eduardo Ribeiro avançam às quartas do Brasil Tennis Classic em São Paulo

O paranaense João Eduardo Schiessl foi o primeiro brasileiro a garantir vaga nas quartas de final do Brasil Tennis Classic, torneio ITF M25 realizado nesta semana no Clube Paineiras do Morumby, com entrada gratuita para o público. Ele derrotou o argentino Lorenzo Rodrigues 557ºATP em dois sets, 6/4 6/4.

Seu próximo desafio será parar o chileno Matias Soto, cabeça três e que vem embalado pela vitória no último domingo em Recife e hoje ganhou de Pedro Boscardin (BRA) por 7/6(3) e 6/2: "A gente treina pra isso, acho que essas quartas estão de acordo com o que estou jogando, mas espero melhorar para as quartas", disse Schiessl.

Eduardo Ribeiro e João Lucas Reis fizeram uma partida equilibrada e cheia de altos e baixos, mas quem levou a melhor foi Dudu Ribeiro, que virou o jogo e venceu no terceiro set depois de 3h17 por 4/6, 7/5 6/3.

"Muito feliz com essa vitória, acho que eu estava precisando de uma vitória nesse tipo de jogo, saindo de um placar adverso, precisava para meu crescimento, mostrar para mim mesmo que eu posso virar um jogo. Sabia que não seria fácil, o João é um belíssimo jogador, e consegui sair de momentos adversos e por isso estou muito feliz", explicou Ribeiro. Amanhã ele enfrenta Daniel Nunez (CHI), responsável pela eliminação de Jefferson Wender com um duplo 6/4 por vaga na semifinal.

Os favoritos Gonzalo Bueno (PER) e Guido Justo (ARG), cabeças de chave um e sete, também garantiram seus lugares nas quartas. Bueno passou por Monzon por 2×1, parciais 6/0 3/6 6/2 e Justo por Bautista Vilicich (ARG) com um duplo 6/2. Bueno jogará contra Valentin Basel e Guido Justo contra o francês Mathys Erhard, cabeça quatro, 321º da lista mundial. O evento distribui um total de US$ 25 mil (R$ 144.757,50, na cotação atual) e 25 pontos ao campeão.

A sexta-feira será de definições no ITF M25 Brasil Tennis Classic. O Brasil terá duas duplas em busca de um lugar na decisão da modalidade no sábado.

João Loureiro e Gilbert Klier disputam a vaga com os argentinos Vaneltin Basel e Lautaro Falabella, enquanto na outra semifinal, Ignacio Monzon (ARG) e Bautista Vilicich (ARG) aguardam o vencedor do jogo entre os brasileiros Lucas Reis / Gabriel Sidney e Enzo Kohlmann / Stephan Noale.

Além disso, Ribeiro e Schiessl buscarão vaga nas semifinais de simples. Tudo a partir das 11h (de Brasília).