Itália vence fora de casa, elimina a Bélgica e se classifica às quartas da Liga das Nações

A Itália venceu a Bélgica por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, e se classificou antecipadamente para as quartas de final da Liga das Nações, enquanto os belgas foram eliminados. Tonali marcou o único gol do duelo, válido pela quinta rodada do torneio europeu.

A seleção italiana lidera o Grupo 2 da Liga A da competição, com 13 pontos conquistados, três a mais em relação à segunda colocada França, que empatou com Israel também nesta quinta.

A Bélgica, por sua vez, já não tem mais chances de classificação para o mata-mata. A seleção aparece na terceira posição da chave, com apenas quatro unidades, três a mais que Israel, lanterna. No momento, a equipe está se classificando para os playoffs de rebaixamento. Porém, caso encerrem a fase de grupos na lanterna, os belgas serão rebaixados.

Ambas as seleções voltam a campo neste domingo para a última rodada da fase de grupos. A Itália enfrenta a França em busca de terminar a primeira fase na liderança do grupo, enquanto a Bélgica encara Israel na luta contra o rebaixamento.

A Itália largou na frente logo no início do primeiro tempo. Aos dez minutos, após boa tabela com Barella, Di Lorenzo chegou na linha de fundo e passou para o meio da área. A bola encontrou o volante Tonali que, com o gol aberto, balançou as redes da Bélgica.

As donas da casa voltaram melhor do intervalo e equilibraram a partida no segundo tempo. No entanto, a Itália também seguiu produzindo boas oportunidades e seguiu dificultando a vida da Bélgica, que não conseguiu encontrar o gol de empate.