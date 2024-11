Inspirado por Kobe Bryant, João Schmidt pede foco para duelo contra o CRB: "Trabalho ainda não acabou"

Com o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro garantido, o Santos tem mais um último objetivo na Série B: a taça. O volante João Schmidt, no entanto, reforça que o elenco tem que estar focado para conseguir o título, se inspirando em Kobe Bryant, lenda do basquete mundial.

Após a vitória contra o Vila Nova, pela 35ª rodada, o camisa 5 realizou um post em suas redes sociais com a legenda "Job's not finished" (O trabalho não acabou, em tradução livre). A frase foi eternizada pelo ex-jogador de basquete em 2009, durante as finais da NBA.

"Tínhamos feito 65 pontos depois do jogo contra o Vila Nova e eu postei isso nas minhas redes sociais. E valia tanto para o acesso quanto vale agora para o título. A gente sabe que o trabalho ainda não acabou e temos que fazer um bom jogo contra o CRB para concluir o objetivo", afirmou o volante.

"Sabemos que é uma Série B, mas a gente veio para cá com a missão e a ambição de conquistar esse título. O Kobe é uma referência como atleta e também pela mentalidade. Eu não sou muito de acompanhar a NBA, mas ele foi um grandíssimo atleta e uma inspiração".

Para conquistar o título, o Santos precisa vencer o CRB no próximo confronto. Atualmente, o Peixe tem 68 pontos contra 63 do vice-líder Mirassol, faltando duas rodadas para o fim da Série B. O rival do próximo domingo está lutando contra o rebaixamento, com 39 pontos, na 16ª colocação. Devido a isso, Schmidt espera um duelo difícil.

"Não podemos achar que só porque estamos numa situação favorável o jogo vai ser tranquilo. Eles precisam bastante da vitória. Então vamos encarar como mais uma final, como um jogo de título, para que a gente possa sair comemorando", finalizou o volante.

O Santos enfrenta o CRB no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão.