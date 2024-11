Gabigol no Santos ou Cruzeiro? 'Time do México também quer', diz Hernan

Na mira de Santos e Cruzeiro, Gabigol também interessa a um clube do México e recebeu sondagens do futebol árabe, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Gabigol vai ouvir todas as propostas que aparecerem, como está ouvindo o Santos, como ouviu o Cruzeiro. E pode surgir algo do futebol árabe. Existem dois clubes que já estão sondando.

São dois clubes que já levantaram a mão e falaram que queriam ter informações do Gabigol. E tem um time do México que está de olho no Gabigol. No México, é dólar, é grana — assim como na Arábia, se paga muito bem. André Hernan

Segundo Hernan, o Cruzeiro largou na frente por Gabigol, que não pensa em retornar ao Santos devido ao momento do clube.

Ainda assim, a diretoria mineira adota cautela na negociação porque sabe do interesse de clubes do exterior pelo atacante de 28 anos.

O Cruzeiro saiu na frente e hoje é o clube que está mais avançado em relação a contratar Gabigol. Ele não assinou com o Cruzeiro. Existe cautela da diretoria do Cruzeiro.

É uma conversa bem alinhada: quatro anos de contrato e o salário seria um dos maiores do futebol brasileiro. Só que eles ainda não têm assinatura do Gabigol, não têm uma garantia do Gabigol e não se sentem ainda seguros em relação à contratação. André Hernan

Hernan: Bahia prepara oferta de R$ 42 milhões por Rodrigo Nestor

O Bahia vai oferecer até R$ 42,7 milhões para contratar Rodrigo Nestor, meia do São Paulo, revelou André Hernan.

O Bahia prepara uma oferta que pode chegar aos 7 milhões de euros para comprar o Rodrigo Nestor e fazer um contrato longo com ele, de quatro anos.

No São Paulo, afirmaram que não chegou nada oficial. Só que a minha apuração foi a seguinte — se chegar uma oferta próxima a 7 milhões de euros, o São Paulo topa vender o Nestor.

Essa negociação pode acontecer e tem tudo para acontecer. O destino provável do Nestor é o Bahia. André Hernan

Assista ao vídeo:

