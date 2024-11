Gabigol foi quem decidiu que não jogaria mais pelo Flamengo, diz Arnaldo

Foi Gabigol quem decidiu que não jogaria mais pelo Flamengo ao anunciar sua saída logo após a conquista do penta da Copa do Brasil, opinou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (14).

Quem ouviu o Gabigol publicamente depois do jogo com o Atlético-MG sabia que ele não jogaria mais pelo Flamengo. Ele, Gabigol, encerrou a passagem dele pelo Flamengo naquele jogo. Para ele, acabou.

Ele mesmo quis encerrar a carreira dele no Flamengo e anunciou no noticiário, dizendo que não jogaria mais. Ele encerrou, não foi o Marcos Braz e o Landim. Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, o afastamento de Gabigol pelo vice de futebol Marcos Braz é uma reação às críticas públicas do jogador à cúpula rubro-negra após o título na Arena MRV.

Ele descascou a direção do Flamengo e o comando do Flamengo publicamente depois do jogo, depois de ter sido campeão. Para mim, esse afastamento é uma reação da direção a isso.

Quem se afastou do Flamengo foi o Gabigol depois do jogo. Quem decidiu que não jogaria mais pelo Flamengo, todo desfalcado, esburacado, depois do jogo do Atlético-MG, foi o Gabigol. Arnaldo Ribeiro

Arnaldo: Vini Jr precisa tirar dos ombros o peso de ser a estrela da seleção

Vini Jr. fará um bem enorme a si mesmo e à seleção brasileira se tirar dos ombros o peso de ser a estrela do time, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

O Vinícius precisa também ser trabalhado psicologicamente, tirar um pouco a carga de ser a estrela da companhia. É isso que ele tem que lidar daqui para frente — em ser um ótimo mais um.

Essa questão do prêmio de melhor do mundo nunca ajuda o jogador.

Ele merecia pela figura que é, pelo jogo que representa, mas o prêmio individual para jogador brasileiro sempre atrapalhou mais do que ajudou a seleção brasileira. Arnaldo Ribeiro

