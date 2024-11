Pouco público, pouco futebol: sem Mbappé, França só empata com Israel

Sem contar com Mbappé, a França só empatou por 0 a 0 com o lanterna Israel dentro de um esvaziado Stade de France, em Paris, pela 5ª rodada do Grupo 2 da Liga das Nações. O resultado, no entanto, fez a seleção de Didier Deschamps alcançar 10 pontos e se garantir na próxima fase do torneio.

O jogo teve pouco público e segurança reforçada. O motivo? A possível escalada de protestos em prol da Palestina e contra o governo de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu — há um confronto em curso na região do Oriente Médio.

As seleções encerram suas participações no Grupo 2 já neste domingo (17). A França encara Itália fora de casa buscando a liderança da chave, enquanto Israel mede forças com a Bélgica.

Como foi o jogo

Os franceses começaram a partida encurralando os adversários, mas sem causar grande perigo diante de uma zaga bastante organizada e atenta.

O goleiro de Israel trabalhou, de fato, aos 20 minutos, quando Kanté invadiu a área, recebeu passe curto e, depois de tirar um marcador da jogada, tentou deslocar Peretz — que mostrou reflexo e espalmou.

Os visitantes reagiram, já pouco antes do intervalo, em cobrança de falta: Turgeman desviou cruzamento da direita e o zagueirão Shlomo, na tentativa de completar para o gol, não alcançou a bola.

Michael Olise e Oscar Gloukh brigam pela bola em França x Israel, duelo da Liga das Nações Imagem: Franco Arland/Getty Images

O 2° tempo começou ainda mais lento, mas com tentativas de longa distância: Maignan defendeu chute de Abada, e a França respondeu com Camavinga obrigando Peretz a fazer boa defesa em finalização de fora da área.

Os mandantes pressionaram nos minutos finais, mas perderam boas oportunidades — principalmente com Zaïre-Emery e Thuram, que pararam no goleiro israelense.