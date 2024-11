Em alta no São Paulo, André Silva descarta rivalidade com Calleri, mas diz: "Acredito em meritocracia"

André Silva tem sido um jogador extremamente importante para o São Paulo na atual temporada. Mesmo na condição de reserva, o atacante tem recebido minutos do técnico Luis Zubeldía e os aproveitado marcando gols, dando assistências e, aos poucos, provando que pode ser ainda mais útil ao Tricolor.

André Silva já marcou seis gols no Campeonato Brasileiro. Foi dele, aliás, o tento que garantiu a vitória do São Paulo aos 45 minutos do segundo tempo sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, no último fim de semana, no Morumbis.

"A gente trabalha bastante para conseguir minutos, estar bem na hora que o professor chamar. Creio que nesse último jogo foi mais uma prova disso, daquilo que venho fazendo durante a semana para poder mostrar o meu valor nos momentos que tenho ali. [Seguir] Com essa humildade, com esse respeito sempre, para, quando entrar, desempenhar bem. O atacante necessita de minutos, estou trabalhando para isso, para conseguir mais minutos", disse André Silva em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

O grande impeditivo para a titularidade de André Silva, hoje, tem nome e sobrenome: Jonathan Calleri. O camisa 9 argentino é um grande ídolo do São Paulo, entretanto, não tem conseguido render o esperado, amargando uma seca de gols recente.

"Eu e o Johnny [Calleri) não brigamos pela posição, a gente tem aquela disputa sadia. Desde que cheguei aqui ele me tratou super bem, um cara que sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. A gente se ajuda muito. São dois atacantes brigando para colocar o São Paulo nas melhores posições das competições que estamos disputando", prosseguiu.

Apesar do clima amistoso que faz questão de pregar quando questionado sobre a concorrência de Calleri, André Silva também deu seu recado em relação ao momento vivido pelos dois. Enquanto o brasileiro tem contribuído com gols e assistências mesmo recebendo poucos minutos, o argentino tem "jogado com o nome", já que balançou as redes apenas uma vez nos últimos quase três meses.

"Eu sigo trabalhando, admiro para caramba a história do Johnny [Calleri] aqui no São Paulo, uma história bonita, vencedora, mas também acredito em meritocracia, então sigo trabalhando para poder cutucar ele, para ele ser cada vez melhor também", completou.

André Silva é o jogador do São Paulo que precisa de menos minutos (195) para marcar um gol no Campeonato Brasileiro. O atacante também é o terceiro jogador do elenco tricolor que mais marcou gols (6) e deu assistências (2) na competição por pontos corridos, de acordo com o Sofascore.

Abaixo, você confere outros trechos da entrevista exclusiva com André Silva:

Por que escolheu o São Paulo?

É um grande clube, tive outros convites não só do Brasil, mas também da Europa. São Paulo é o clube que cresci vendo na minha infância, então, quando surgiu o convite, optei pelo São Paulo, foi onde meu coração tendeu para vir, fechei a porta para outras oportunidades. Estou feliz aqui, estou bem aqui, clube que eu gosto, as pessoas que trabalham aqui no clube também, sinto que fiz a escolha certa. Sabendo, sim, que a concorrência é grande, mas sempre com muita humildade, muito respeito pelos meus companheiros para conseguir minutos e poder mostrar meu valor.

Faminto por chance, mas paciente

Sigo trabalhando com muita humildade, muito respeito, sou um cara que respeita bastante as decisões, temos que ser assim em qualquer área da nossa vida. O que realmente acredito é no trabalho, e meu trabalho vem sendo falado dentro de campo. Com base no que o professor falou, acredito que agora saindo do banco para contribuir com a equipe, tenho feito bem meu trabalho. É mais nessa linha, para quando ele solicitar eu poder estar pronto, seja 15 minutos, 30 minutos ou 90 minutos.

Calendário de 2025 apertado

A gente sabe que o calendário aqui no Brasil é bastante extenso, bastante desgastante, mas claro que o clube está se organizando para seguir o melhor caminho. Nós jogadores também nos prepararmos melhor, porque será uma temporada mais longa ainda. A gente tomou um pouco de susto, sim. Ficamos um pouco assustados por causa das férias, do descanso, porque precisamos disso.

Diferenças entre o futebol português e o futebol brasileiro

Agradecer a Portugal, país que morei por seis, sete anos. Fui muito feliz lá. Quando cheguei [ao São Paulo], disse da diferença do futebol europeu para o brasileiro, citei sobre a intensidade, sobre a bola, o campo, que são totalmente diferentes de lá. Acredito que o Brasil tem crescido muito nesse quesito, agora vivendo a experiência em um clube como o São Paulo. Agora muito mais adaptado pude ver a diferença que é. O campeonato só tende agora a evoluir, tem evoluído bastante.

Jogador mais resenha do grupo

Com certeza é nosso grande Rafinha, nosso capitão. O cara mais resenha, que alegra todo mundo, sempre disposto a deixar um bom ambiente para a gente trabalhar.

Jogador mais estiloso do elenco

Nestor. O Nestor gosta de um estilinho.

Cara mais comilão do elenco

Com certeza nosso Young, nosso goleiro. Esse gosta bastante, se alimenta bem.

Recado à torcida são-paulina

Meu maior recado para o torcedor são-paulino é que estamos trabalhando muito para poder colocar o São Paulo direto na fase de grupos da Libertadores. Tenho certeza que isso vai dar certo. Agradecer também por todo o carinho que tenho recebido de todos.