Dorival define Brasil sem surpresas para jogo contra a Venezuela; veja escalações

O Brasil está definido para a partida desta quinta-feira, contra a Venezuela, pela 11ª rodada das Eliminatórias. E sem surpresas. O técnico Dorival Júnior irá enviar a campo o mesmo time que ele confirmou em entrevista coletiva, nesta quarta, véspera do jogo.

A Seleção Brasileira conta com o retorno de Vinicius Júnior, ausente na última data Fifa, por lesão. Ele estará do lado esquerdo, com Savinho pela direita e Igor Jesus no comando de ataque. Raphinha será o armador da equipe, já que o atacante Rodrygo foi cortado por contusão.

A escalação do Brasil, portanto, tem: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vinicius Júnior, Savinho e Igor Jesus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

A Seleção realizou apenas dois treinamentos no Mangueirão, em Belém, antes de viajar a Maturín. O time, orientado por Dorival Júnior, vive boa fase e vem de duas vitórias seguidas nas Eliminatórias Sul-Americanas.

A equipe ganhou do Chile, fora de casa, e goleou o Peru, em Brasília, na última data Fifa. Com os resultados, subiu ao quarto lugar da tabela de classificação, com 16 pontos. Em caso de triunfo, a Seleção irá dormir na vice-liderança das Eliminatórias.

A Venezuela, por sua vez, vem de dois empates consecutivos, contra Uruguai e Argentina, e caiu para a oitava posição do torneio. Apenas os seis primeiros se classificam à Copa do Mundo de 2026. O sétimo disputará a repescagem.

A seleção venezuelana vai a campo com: Rafael Romo; Aramburu, Wilker Ángel, Ramírez e Miguel Navarro; José Martínez, Herrera e Bello; Savarino, Murillo e Rondón.

??? ???????? ?? Estos son los elegidos por @bochabatista para enfrentar a Brasil en esta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.#SiempreVinotinto pic.twitter.com/7CZ4R7v4Sc ? La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 14, 2024

A bola rola daqui a pouco, às 18h (de Brasília), no Monumental de Maturín. O árbitro do jogo é o colombiano Andrés Rojas, assistido por David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL). John Perdomo (COL) comanda o VAR.