Dorival afirma que Vinicius Júnior deveria ter vencido a Bola de Ouro: "Erro muito grande"

Nesta quarta-feira, o técnico Dorival Júnior, da Seleção Brasileira, concedeu coletiva de imprensa e afirmou que o atacante Vinicius Júnior deveria ter ganho a Bola de Ouro ao invés do meio-campista Rodri, que ficou com o prêmio.

"Rodri tem os seus merecimentos, isso é um ponto. Houve um equívoco. Se é um prêmio individual, eles deveriam entregar ao melhor atleta individual, que foi o Vini. Para mim, a maior conquista que ele teve foi ter adquirido por completo o respeito do seu povo, o povo brasileiro", disse.

"No nosso entendimento, houve sim um erro muito grande. Acredito que ele continuará nesse processo de busca, ele se reinventa a todo tempo. Já passou por várias coisas ao longo da carreira e não mudou a postura. Que ele continue assim", concluiu.

Na última temporada, Vinicius Júnior levantou novamente o troféu da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, sendo decisivo no mata-mata, inclusive com gol na final.

O camisa 7 também foi campeão do Campeonato Espanhol pela terceira vez na carreira. No total, participou de 46 partidas, balançou as redes 26 vezes e deu 12 passes para gol.

Apesar do ótimo desempenho do brasileiro, o prêmio foi dado para o volante espanhol Rodri, que conquistou o Campeonato Inglês pelo Manchester City e foi campeão da Eurocopa, sendo eleito o melhor jogador da competição.

Sob o comando de Dorival Júnior, Vinicius Júnior entra em campo nesta quinta-feira pela Seleção Brasileira, às 18h (de Brasília), contra a Venezuela, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.