Cruzeiro, Corinthians e Inter dominam seleção da 33ª rodada do Brasileirão 2024

Cruzeiro, Corinthians e Internacional dominaram a seleção da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, divulgada nesta quinta-feira. A equipe mineira teve quatro representantes, enquanto o Timão e o Colorado tiveram três.

O Cruzeiro venceu o Criciúma por 2 a 1, no último sábado, no Mineirão. Autores dos gols, os atacantes Gabriel Veron e Kaio Jorge entraram na seleção da rodada. O goleiro Cássio e o lateral esquerdo Marlon também foram selecionados.

Na última sexta-feira, o Internacional bateu o Fluminense por 2 a 0, no Beira-Rio. O lateral direito Bruno Gomes, o zagueiro Vitão e o volante Bruno Henrique, autor do segundo gol, foram os representantes do Colorado entre os melhores da rodada.

Você votou e escolheu a #SelecaoDoTorcedorBR24 da rodada 33! Se liga na escalação! ?? pic.twitter.com/Seo0l0zVZB ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) November 14, 2024

Por fim, o Corinthians venceu o Vitória por 2 a 1, também no sábado, no Barradão. Rodrigo Garro deu duas assistências e entrou na seleção, assim como o atacante Memphis Depay, autor do gol do triunfo. Além deles, o zagueiro Gustavo Henrique integrou a escalação.

Estêvão, autor do gol da vitória do Palmeiras, e o técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, completam a seleção da rodada.

Confira a seleção completa da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Goleiro: Cássio (Cruzeiro)



Laterais: Bruno Gomes (Internacional) e Marlon (Cruzeiro)



Meias: Bruno Henrique (Internacional), Gabriel Veron (Cruzeiro), Estêvão (Palmeiras) e Rodrigo Garro (Corinthians)



Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro) e Memphis Depay (Corinthians)



Técnico: Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza).