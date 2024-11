Corinthians tem aproveitamento de G6 desde chegada de Ramón Díaz; veja

A diretoria do Corinthians ainda não sabe se o técnico Ramón Díaz seguirá no comando do time em 2025, mas o argentino tem um aproveito de G6 no Brasileirão.

Ramón estreou na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, pela 17ª rodada. De lá para cá, o Corinthians disputou 17 partidas, com oito triunfos, cinco empates e só quatro derrotas. Contando apenas as últimas 17 rodadas, a equipe ocuparia a sexta posição da tabela de classificação.

Ramón ajudou a equipe do Parque São Jorge a se recuperar no Brasileirão e se afastar da zona de rebaixamento. Mas há algumas críticas ao seu trabalho. A tendência é que a diretoria aguarde o final da competição para definir o futuro do argentino.

Na última terça-feira (12), o presidente do clube, Augusto Melo, desconversou sobre a permanência do argentino em 2025. "A comissão técnica está fazendo o que nós imaginávamos. Eles têm contrato até 2025. A gente está focado nessa reta final. Assim que acabar o Campeonato Brasileiro, vamos sentar e planejar para 2025", disse o dirigente.

Como apurou a reportagem, a diretoria alvinegra tem dúvidas em relação a Ramón Díaz e até já pensa em possíveis substitutos, apesar de não admitir publicamente. Um dos nomes que agrada é o de Luís Castro, ex-Botafogo e atualmente livre no mercado.

Enquanto isso, o Corinthians mantém seus pés firmes em 2024 e acredita que Ramón conseguirá evitar a queda para a Série B. O Timão vem de quatro vitórias seguidas e ocupa o décimo lugar da tabela, com 41 pontos.

Com Ramón Díaz à beira do campo, o Corinthians acumula 28 jogos, com 11 vitórias, nove empates e oito derrotas, o que gera um aproveitamento de 48,1%.