Corinthians aprende com lição da 1ª janela, e reforços da 2ª se provam

Do UOL, no Rio e em São Paulo

O Corinthians promoveu uma reformulação quase total do elenco na primeira temporada sob a gestão de Augusto Melo. A leva inicial de reforços não vingou e foi vista como uma 'lição' para a diretoria, que investiu precisamente na segunda metade do ano. Os resultados foram sentidos em campo.

Muita luta. Sofremos muito. Tínhamos uma ideia do que íamos passar. Pegamos um clube com estrutura financeira complicada, sem elenco formado. Sabia que teríamos dificuldades Tivemos uma primeira janela que não foi boa, mas serviu de lição. Tivemos uma [segunda] janela assertiva, muito boa, em condição financeira abaixo. A gente vê essa reta final com dever cumprido. Augusto Melo, durante sorteio dos grupos do Paulistão

Duas janelas e 20 reforços

O Corinthians começou o ano reformulando o elenco. Medalhões como Gil, Renato Augusto e Giuliano não renovaram, enquanto Fábio Santos se aposentou. Os vetaranos deram espaço a nomes mais jovens.

Foram dez reforços ao longo da primeira janela: os zagueiros Gustavo Henrique, Cacá e Félix Torres, os laterais Hugo, Palácios e Matheuzinho, os meio-campistas Raniele, Rodrigo Garro e Igor Coronado e o atacante Pedro Raul.

Atualmente, apenas Rodrigo Garro e Matheuzinho são titulares absolutos com Ramón Díaz. O trio de zagueiros também vem jogando bastante, mas apenas André Ramalho, contratado posteriormente, é certeza nas escalações. Hugo e Raniele começaram o ano jogando, mas caíram de desempenho. Palácios se lesionou, e Pedro Raul não engrenou.

Os dez reforços da segunda janela mudaram o panorama do Corinthians. Chegaram ao clube: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, os meio-campistas Alex Santana, Charles, José Martínez e André Carrillo, e os atacantes Hector Hernández, Memphis Depay, Pedro Henrique e Talles Magno.

Hugo Souza, André Ramalho e Memphis Depay viraram titulares absolutos. O grupo de meio-campistas tem revezado ao longo dos jogos, assim como Talles Magno, que é presença constante quando está disponível. Apenas Héctor Hernández, que sofreu com duas lesões, e Pedro Henrique, preterido pelo técnico Ramón Díaz, não engrenaram.

Corinthians decola em desempenho

A mudança do Corinthians com os reforços da segunda janela pode ser sentida no desempenho nas competições. A equipe chegou às semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas, principalmente, tem conseguido cumprir a prioridade estabelecida pelo técnico Ramón Díaz: fugir do rebaixamento.

O Corinthians deu um salto no Brasileirão, deixando a 18ª colocação e chegando até o 11° lugar, onde está atualmente. Com 41 pontos, cinco a mais que o Bragantino, primeiro time dentro do Z4, a esperança, agora, é conseguir uma vaga em uma competição continental.

A Libertadores é um sonho possível. O Corinthians está seis pontos atrás do Cruzeiro, atual sétimo colocado, e vive a expectativa do G6 do Brasileirão virar G7, G8 ou até G9.

O time paulista ainda terá a 'ajuda' de contar com confrontos diretos em casa. O Timão enfrentará Cruzeiro (7°), Bahia (8°) e Vasco (9°) na Neo Química Arena e vai visitar Grêmio e Criciúma, fora de casa.