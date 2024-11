Corinthians é multado pelo STJD por objetos atirados no gramado em eliminação na Copa do Brasil

O Corinthians foi multado em R$ 4 mil pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) nesta quinta-feira por conta de objetos atirados no gramado da Neo Química Arena durante o empate com o Flamengo pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, o Timão foi eliminado do torneio nacional, já que perdeu a ida para a equipe de Filipe Luís por 1 a 0.

Na súmula do confronto, o árbitro Anderson Daronco relatou que torcedores do Corinthians atiraram no campo uma bateria de carregador de celular e uma garrafa com líquido no campo. Os episódios ocorreram ao longo da segunda etapa.

Na visão do STJD, pautada no artigo 213, inciso III, o Corinthians não preveniu o lançamento de objetos no gramado por parte de seus torcedores.

Em relação ao Flamengo, o atacante Bruno Henrique foi punido com dois jogos de suspensão por conta de sua expulsão na partida. O ídolo rubro-negro foi mandado para o vestiário logo nos primeiros minutos de jogo por atingir a cabeça de Matheuzinho com a sola da chuteira. O flamenguista foi enquadrado no artigo 254, por jogada violenta

Já o Flamengo, como instituição, foi multado em R$ 1 mil pelo atraso de um minuto da equipe no retorno para o segundo tempo, como Daronco registrou em súmula. O artigo em questão é o 206

Todas as punições ocorreram em primeira instância e são passíveis de recurso no Pleno.