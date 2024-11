Corinthians consegue liberação de trio julgado pelo STJD para sequência do Brasileiro; entenda

O Corinthians conseguiu a liberação de André Ramalho, Cacá e Yuri Alberto para a sequência do Campeonato Brasileiro. O trio foi punido em primeira instância pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), mas o Timão conquistou junto ao órgão uma transação disciplinar, que é a aplicação de multa em dinheiro no lugar de punição esportiva.

Yuri Alberto e Cacá seriam julgados novamente nesta quinta-feira, o que não ocorreu por conta da ação do Corinthians. Na vitória do Timão por 2 a 1 sobre o Flamengo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o atacante foi expulso após forte entrada no lateral direito Wesley. Após o ocorrido, Cacá brigou com Alcaraz no meio de uma confusão generalizada.

Em primeira instância, Yuri foi punido com dois jogos de suspensão (um já cumprido), assim como Cacá, que se encontra em recuperação no departamento médico.

Já André Ramalho foi punido por conta de sua expulsão na derrota do Corinthians para o São Paulo, em Brasília. Na ocasião, o atleta foi mandado mais cedo para o vestiário por atingir o rosto do atacante Luciano com o jogo paralisado. Em primeira instância, o zagueiro teve a punição de dois jogos de suspensão (um já cumprido).

Segundo o STJD, que homologou a transação disciplinar ainda nesta quinta-feira, a pena de André Ramalho foi convertida para uma multa de R$ 30 mil.

A liberação do importante trio do Corinthians para o decorrer do Brasileiro foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Em todos os casos, o Corinthians recorreu da decisão e conseguiu efeito suspensivo. A cartada final da diretoria do alvinegro foi a proposta de transação disciplinar.

Assim, Yuri Alberto, Cacá e André Ramalho estão legalmente aptos para defender o Corinthians contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira. A dupla de zaga, porém, está se recuperando no departamento médico e é considerada dúvida.

O Timão também tenta acordo para alterar a punição do executivo de futebol Fabinho Soldado, que pegou suspensão de 15 dias por gritar na porta da arbitragem durante o intervalo da mesma partida contra o Flamengo, pelo Brasileiro.