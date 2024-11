Conselho da Portuguesa aprova proposta de SAF: "Momento histórico"

Nesta quinta-feira, o Conselho Deliberativo da Portuguesa aprovou a proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O projeto foi apresentado pelo consórcio formado pelos grupos XP Investimentos, Tauá Partners e Revee e aceito pelos dirigentes do clube.

"A aprovação representa um passo decisivo no processo de transformação da gestão do futebol do clube. O próximo passo será a votação da proposta na Assembleia Geral de Sócios, que deverá ocorrer nas próximas semanas. A decisão marca um momento histórico para a Portuguesa, que busca um novo modelo de administração visando a sustentabilidade financeira e a competitividade no cenário esportivo nacional", escreveu a Portuguesa, em suas redes sociais.

A SAF propõe um investimento no futebol da Portuguesa, somado a compromissos com dívidas e a reformulação do Canindé para uma arena moderna. Antes da votação do Conselho Dliberativo, Antônio Carlos Castanheira, presidente da Lusa, falou com exclusividade à Gazeta Esportiva, nesta quinta-feira, e comentou os próximos passos do projeto.

"Estima-se uma dívida histórica da Portuguesa em torno de R$ 550 milhões, a Tauá já está organizando o planejamento de futebol para o orçamento de R$ 263 milhões nesses cinco anos e a arena. A arena moderna que a gente tanto sonhou estima-se um empreendimento de R$ 500 milhões. É um modelo de reforma do Canindé, uma reformulação", afirmou Castanheira.

O presidente da Lusa comemorou os "novos tempos" do clube e projetou a data de retorno à elite do futebol brasileiro, além da reformulação do Canindé.

"A gente precisou passar 20 e tantos anos de sofrimento e agora vamos esperar que a consciência caia e que os tempos modernos do futebol cheguem. É isso que a gente espera. O planejamento da volta da Portuguesa para a Série A (do Brasileirão) é de cinco anos e o projeto da arena (Canindé) é de três a quatro anos", pontuou.

