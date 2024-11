Com Palmeiras e outros brasileiros na disputa, Fifa apresenta troféu do Mundial de Clubes de 2025

A Fifa apresentou, nesta quinta-feira, o troféu que será erguido pelo campeão do Mundial de Clubes de 2025. Nesta edição do torneio, 32 clubes brigarão pela taça, incluindo os brasileiros Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A competição acontece e junho do próximo ano, nos Estados Unidos.

A competição já conhece 31 classificados. A última vaga será definida entra Atlético-MG e Botafogo, que disputam a final da Libertadores desta edição, a ser realizada no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina.

O design do troféu foi produzido em parceria com a empresa Tiffany & Co. A taça é banhada a ouro 24 quilates e tem desenhado, em ambos os lados, textos e imagens que representam a história do futebol mundial. Um dos desenhos é um mapa do mundo, com os nomes das 211 federações membros da Fifa e das seis confederações.

A taça também tem gravações em treze idiomas e em Braille, realçando ainda mais a natureza inclusiva do futebol e garantindo que o legado do torneio seja acessível ao público de todo o mundo. Além disso, há espaço para inscrição a laser nos escudos dos clubes campeões das 24 edições da competição. O troféu se transforma em um sistema multidimensional que lembra órbitas celestes, cujo design adaptável forma uma estrutura visual maravilhosa.

"O Mundial de Clubes Fifa, do qual participarão 32 times, será uma competição inovadora, inclusiva e global, e merece um troféu feito em ouro, que transmita todas essas qualidades. É um símbolo prestigioso e intemporal, que moldou o passado e representa o futuro. A equipe que o conquistar terá nas mãos o Mundial de Clubes. A história pertence a quem ergue este troféu. Vamos mostrar nossa paixão ao mundo. Esperamos ansiosamente o início de uma nova era com a proclamação do magnífico campeão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e a entrega deste prêmio", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O troféu estará presente no dia do sorteio da fase de grupos do Mundial, que acontece no dia 5 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos. O torneio será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, em onze cidades diferentes.