Com foco no título da Série B, Santos dá sequência à preparação para enfrentar o CRB

Após se reapresentar na última quarta-feira, o elenco do Santos deu sequência aos trabalhos na manhã desta quinta-feira. Visando o duelo contra o CRB, que pode garantir o título da Série B do Brasileirão ao Peixe, o técnico Fábio Carille comandou uma atividade técnica e tática no CT Rei Pelé.

Para levantar a taça da Série B neste confronto, o Santos precisa de uma vitória. Atualmente, o Peixe possui 68 pontos, contra 63 do vice-líder Mirassol, faltando duas rodadas para o fim da competição.

Para o duelo, Carille não poderá contar com Sandry, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e terá que cumprir suspensão. Jair também deve ficar de fora, tratando uma inflamação no músculo do quadril direito.

Imagens da atividade desta quinta-feira e entrevista com o volante João Schmidt!

O meia Serginho, com uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita, também é baixa, junto do goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e do lateral-direito Aderlan (ruptura total do ligamento cuzado anterior do joelho esquerdo).

Diego Pituca, no entanto, estará de volta ao time após cumprir suspensão na última rodada.

Carille ainda terá mais duas sessões de treinos para definir os titulares para o confronto contra o CRB. O duelo está marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.