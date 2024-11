Com a presença de ídolos, Santos promove palestra sobre a campanha do Novembro Azul

Em apoio à campanha do Novembro Azul contra o câncer de próstata, o Santos promoveu uma palestra para funcionários do clube, nesta quarta-feira, visando ampliar a conscientização sobre o assunto e incentivar a realização de exames preventivos.

A palestra foi realizada pelo Dr. André Luiz Tomé, diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, que compartilhou informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O encontro contou com a presença de ídolos do Peixe, como Pepe, Mengálvio, Edu, Manoel Marial, Abel Verônico e Serginho Chulapa.

Bruno Vaz/Santos FC

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens, sendo responsável por cerca de 29% dos casos da doença.

"Foi a primeira vez que tive a oportunidade de palestrar dentro do clube. Fiquei nervoso em falar para diversos ídolos do Santos, principalmente sabendo da relevância deles para o futebol mundial. Mas acho que consegui passar a conscientização da importância do homem procurar o atendimento e cuidar da saúde. E, a cada ano que passa, a procura por exames vem aumentando, então creio que estamos atingindo o nosso objetivo", afirmou o Dr. Tomé.

Em campo, o Santos visa levantar o título da Série B na próxima rodada da competição. Após garantir o acesso no último jogo, contra o Coritiba, o Peixe precisa de uma vitória contra o CRB para ser campeão. O Santos tem 68 pontos, enquanto o segundo colocado Mirassol possui 63, restando duas rodadas em disputa.