Casares vê boa temporada do São Paulo e aprova trabalho de Zubeldía: "Bem feito"

O presidente do São Paulo, Julio Casares, parece estar bastante satisfeito com o trabalho do técnico Luis Zubeldía. Mesmo com as eliminações na Libertadores e Copa do Brasil, o atual mandatário tricolor demonstrou bastante convicção no trabalho que vem sendo realizado pelo argentino.

"O São Paulo fez o melhor brasileiro dos últimos anos, chegando bem. Nós não sabemos ainda a colocação, mas o São Paulo tem competido. O São Paulo chegou em duas fases importantes da Copa do Brasil da Libertadores. Pegou na Libertadores o Botafogo, que para mim é um dos melhores times da atualidade, e o Atlético-MG", comentou Casares.

De fato, o São Paulo tem feito uma campanha superior às dos últimos anos no Campeonato Brasileiro. O time integra o G6 da competição e deve conquistar uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Na Libertadores, acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo Botafogo, que lidera o Campeonato Brasileiro e chegou à final do torneio continental, figurando como favorito para levar as duas taças. Na Copa do Brasil, caiu para o Atlético-MG, outro finalista da competição.

"Foi um trabalho bem feito, o índice de aproveitamento dele é bom, do staff, da comissão técnica. Nós temos que planejar agora 2025 com ele", completou Julio Casares, garantindo que conta com Luis Zubeldía para a próxima temporada.

O São Paulo volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor pode confirmar sua vaga na Libertadores dependendo dos resultados desta próxima rodada.