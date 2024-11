Capitã do Palmeiras lamenta decisão do Paulista fora do Allianz e convoca torcida para o Brinco de Ouro

A equipe feminina do Palmeiras começa a decidir a final do Campeonato Paulista na tarde desta sexta-feira, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. As Palestrinas têm o mando de campo do jogo de volta, mas jogarão no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). A capitã palmeirense, Poliana, lamentou a impossibilidade de atuar no Allianz e convocou a torcida para o duelo.

"Claro que para nós seria muito importante o jogo ser no Allianz Parque, mas devido à questão de segurança a gente entende esse momento. Sabemos que Campinas tem uma torcida muito grande do Palmeiras. A gente conta com apoio e estamos preparadas para essa final lá", disse.

"A gente sabe da importância de jogar no Allianz porque a torcida se concentra lá. Foram tomadas todas as medidas possíveis para a gente poder jogar lá. Mas, infelizmente por questão de segurança não vai acontecer. O que pode ser feito, eles estão fazendo. Temos pedido isso cada vez mais e eles têm nos ouvido. Acredito daqui para frente terão mais jogos lá", seguiu.

O Palmeiras mandará no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista Feminino, marcado para o dia 20 de novembro, às 15h30. pic.twitter.com/zQodZyJtHS ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) November 14, 2024

A FPF definiu nesta quinta-feira o local do jogo de volta. O Palmeiras tinha o desejo de atuar no Allianz Parque, como vez no jogo de volta da semifinal, contra a Ferroviária. Contudo, temendo confronto entre torcidas organizadas, a Polícia Militar comunicou a entidade a impossibilidade da decisão ocorrer em São Paulo.

No mesmo dia, antes do duelo da final do Estadual feminino, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena, pelo Brasileirão masculino. Além da possibilidade do encontro entre Mancha Verde e Gaviões da Fiel, a Polícia também se preocupa com o embate entre a organizada do Palmeiras e a Máfia Azul, do Cruzeiro, devido à recente emboscada que deixou um cruzeirense morto, na Fernão Dias.

Experiente zagueira, Poliana não vê um favorito para a final. Neste ano, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em quatro oportunidades, tendo quatro vitórias para cada lado. A atleta destacou a decisão de 180 minutos, mas frisou que apenas um tudo pode ser decidido.

"Sobre decidir em casa, não existe favoritismo, as duas equipes trabalharam durante o ano. Nos confrontos deste ano, duas vitórias para cada lado. Está muito aberto. É um jogo de 180 minutos, mas um minuto pode decidir a jogada e a gente sabe que é um grande jogo e com certeza vai ser uma grande final", finalizou.

O primeiro jogo da final do Paulista feminino acontece nesta sexta-feira, às 15h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).