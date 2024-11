Itália elimina Bélgica com gol de jogador que foi suspenso por apostas

A Itália venceu a Bélgica por 1 a 0 nesta quinta-feira (14), fora de casa, em Bruxelas, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O gol do jogo foi marcado por Tonali.

O autor do gol cumpriu suspensão de 10 meses por envolvimento com apostas ilegais — ele retornou aos gramados em agosto.

Com a vitória, a Itália garantiu vaga na próxima fase do torneio, com 13 pontos, na liderança do grupo 2.

Já a Bélgica está eliminada, por ter conquistado apenas quatro pontos e sem possibilidade de alcançar, ao menos, a segunda posição do grupo 2.

Equipes voltam a campo no próximo domingo (17): A Itália enfrenta a França e a Bélgica recebe Israel, os dois embates às 16h45 (de Brasília), pela última rodada da competição.

Como foi o jogo

Na primeira etapa, apenas a equipe italiana conseguiu produzir ofensivamente. A Bélgica cometeu muitos erros de passe e não criou oportunidades de finalizar ao gol da Itália. Já a equipe comandada por Spalletti anotou um gol no início do confronto e segurou o placar praticamente no campo adversário.

A Bélgica voltou melhor para a segunda etapa e criou mais oportunidades, mas não chegou ao empate. A seleção da casa conseguiu suas primeiras chances do jogo já no segundo tempo. A Itália ficou mais defensiva e soube segurar a vitória por 1 a 0.

Gols e destaques

Tonali abriu o placar para a Itália! Após falha defensiva da equipe belga, Di Lorenzo aproveitou oportunidade e tocou entre as pernas de Debast para cair no pé do camisa 8 só colocar para dentro do gol, aos 10 minutos.

Retegui finalizou para a defesa de Casteels. O atacante da Itália aproveitou chance cara a cara com o goleiro, mas chute acabou parando nas mãos do paredão belga.

Trossard acertou belo chute, que parou em Donnarumma. O goleiro da Itália fez defesa difícil em finalização de fora da área do camisa 11 da Bélgica.

Faes acertou a trave e quase empatou o jogo. O zagueiro da Bélgica chutou e, após desvio, a bola acabou parando na trave do goleiro Donnarumma.

Ficha técnica

Bélgica 0 x 1 Itália

Competição: 5ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações

Local: Estádio Rei Balduíno - Bruxelas, Bélgica

Data e hora: 14 de novembro de 2024, às 16h45

Árbitro: Radu Petrescu Marian

Assistentes: Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu

VAR: Catalin Popa

Gol: Tonali, aos 10'/1ºT

Amarelos: Castagne, Bastoni, Onana, Al-Dakhil, Moise Kean

Bélgica: Casteels; Castagne (Bakayoko), Debast, Faes e Theate (Al-Dakhil); Engels (Vermeeren), Onana e Openda; Trossard, De Cuyper (Lukébakio) e Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella (Locatelli), Tonali e Dimarco (Udogie); Barella (Raspadori) e Retegui (Moise Kean). Técnico: Luciano Spalletti