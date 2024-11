Barcelona só voltará a jogar no Camp Nou em fevereiro

O retorno do Barcelona ao seu estádio, o Spotify Camp Nou, só ocorrerá em fevereiro do próximo ano, no mínimo. A intenção da diretoria era ter o estádio pronto já em dezembro, porém, atrasos nas obras frustraram os planos da equipe catalã.

No dia 7 de outubro, Elena Fort, vice-presidente do Barcelona, participou de uma coletiva para explicar como estava o desenrolar das obras e a previsão de entrega do novo Camp Nou. Fort afirmou que a intenção do clube era jogar uma partida ainda esse ano, algo que não será mais possível.

O Barcelona confirmou que a partida contra a Atalanta, válida pela última rodada da Liga dos Campeões, será realizada no Estádio Olímpico de Montjuic, no dia 29 de janeiro. Algo já esperado, pois a Uefa não permite que um clube jogue em dois estádios diferentes nesta fase da competição.

Há um mês, cerca de 20 operários que estavam trabalhando nas obras do estádio se envolveram em uma confusão. Seis trabalhadores ficaram feridos e a polícia da Catalunha teve que se envolver para apartar a briga.

Com a reforma, o Camp Nou terá capacidade para 110 mil espectadores. A previsão de conclusão total das obras é para o meio de 2026. Até lá, o Barcelona usará o estádio com cerca de 60% da sua capacidade total.