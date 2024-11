Atlético-MG diz que 21 pessoas foram identificadas por confusão na Arena MRV

O Atlético-MG garante que está levando a sério a missão de punir os responsáveis pelos problemas na Arena MRV na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Nesta quinta-feira, o time mineiro informou que 21 pessoas envolvidas na confusão estão identificadas.

Além disso, outros nove infratores estão em processo avançado de identificação. Em comunicado oficial, o Galo esclarece que a intenção é punir essas pessoas tanto criminalmente, nas leis brasileiras, como administrativamente no clube.

No segundo tempo do jogo contra o Flamengo e ao fim da partida, torcedores arremessaram bombas e objetos no campo, além de tentarem uma invasão. Em função disso, a Arena MRV está interditada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O fotógrafo Nuremberg José Maria estava trabalhando atrás de um dos gols na final e acabou atingido por uma das bombas. Ele sofreu fraturas em três dedos, rompimento de tendões e cortes no pé, passando por cirurgia no Hospital João XXIII.

Veja o comunicado do Galo:

O Galo e a Arena MRV informam que as forças de Segurança de Minas Gerais já identificaram 21 envolvidos nos incidentes da partida do último domingo. Outros nove infratores se encontram em processo avançado de identificação.

Todas essas pessoas deverão responder pelos crimes cometidos, na forma da Lei. Além disso, o Atlético iniciou os procedimentos para que todos os identificados sejam punidos administrativamente, em cumprimento ao Regulamento de Uso da Arena MRV e do Programa de Relacionamento Galo Na Veia.

Mais de 700 seguranças privados trabalharam na partida, e desses, mais de 100 atuaram e contiveram a tentativa de invasão ao gramado. As mais de 350 câmeras da Casa do Galo e todo o aparato técnico empregado no evento estão sendo de suma importância para a identificação dos infratores.