Arrascaeta fora e desfalques voltando: como estão os lesionados do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo espera ter o retorno de alguns lesionados para o jogo diante do Cuiabá, na próxima semana. Mesmo assim, o técnico Filipe Luís já sabe que não poderá mais contar com Arrascaeta nesta temporada.

O que aconteceu

Arrascaeta passou por artroscopia no joelho nesta quinta-feira. Apesar de não ser um procedimento complexo, o jogador não vai retornar a tempo para o restante da temporada. O Flamengo também não quer forçar a barra, já que ele atuou no sacrifício até agora.

O uruguaio está fora também da Data Fifa. Ele esteve no Maracanã no empate do Fla com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou artroscopia no joelho direito, nesta quinta-feira (14). O procedimento foi realizado no Hospital CopaStar pelo Doutor Max Ramos, acompanhado pelo Doutor Márcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do? ? Flamengo (@Flamengo) November 14, 2024

Luiz Araújo deve ganhar mais minutos. O atacante voltou a ser relacionado no segundo jogo da final da Copa do Brasil por ser uma partida de alta importância e em caso de emergência. Agora, segue a programação de um retorno mais lento e gradual. Por isso, deve ganhar espaço aos poucos.

De la Cruz é aguardado contra o Cuiabá. O jogador teve uma lesão considerada grave na posterior da coxa e tinha previsão de pelo menos um mês fora. Por isso, pode ser utilizado na parte final da próxima rodada a depender da evolução nos treinos.

O Flamengo tem folga nesta quinta e na sexta-feira. A partir de sábado, o elenco se reapresenta para iniciar a preparação para o jogo com o Cuiabá na próxima quarta, fora de casa, às 19h (de Brasília).

Para esta partida, o Flamengo estava sem 13 jogadores. Léo Ortiz, Gerson, Plata e Varela estão convocados, Pulgar, De la Cruz, Carlinhos e Arrascaeta no departamento médico. Allan cumpriu suspensão, enquanto Gabigol está afastado. Pedro, Viña e Everton Cebolinha estão fora da temporada.