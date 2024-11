Argentina toma virada do Paraguai pelas Eliminatórias e pode ver a Colômbia encostar

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a líder Argentina visitou o Paraguai no Estádio Defensores del Chaco, perdeu por 2 a 1 de virada e agora pode ver a Colômbia, atual vice-líder da competição, colar. Lautaro Martínez balançou as redes para os argentinos, enquanto Sanabria e Alderete marcaram para os paraguaios.

Com o revés, a Argentina permaneceu com 22 pontos, ainda na primeira colocação da tabela, mas possibilitou que a Colômbia, vice-líder, com 19, empate em somados ainda nesta rodada. Caso vençam o Uruguai, os colombianos continuarão na segunda posição apenas por critérios de desempate. Já o Paraguai chegou aos 16 pontos, na sexta posição.

A Argentina volta aos gramados na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), quando visita recebe o Peru, no Estádio La Bombonera. No mesmo dia, às 17h, o Paraguai visita a Bolívia, no Municipal de El Alto. Ambos os duelos serão válidos pela 12ª rodada.

O placar foi inaugurado pela Argentina aos 11 minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Enzo Fernández, Lautaro Martínez se antecipou ao marcador e, cara a cara com o goleiro Gatito Fernández, arrematou firme para marcar.

Aos 19 minutos da etapa inicial, o Paraguai chegou ao empate. Em cruzamento de Velázquez pela ponta direita, Sanabria emendou bela bicicleta e deixou tudo igual na partida.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Paraguai virou o resultado. Diego Gómez bateu falta pela esquerda e Alderete, na segunda trave, subiu mais alto que o defensor e desviou para balançar as redes.