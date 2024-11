VP do Palmeiras avalia importância de Dudu e fala sobre futuro do atleta: "Tem contrato e vai continuar"

O Palmeiras conheceu na última terça-feira seu grupo na primeira fase do Campeonato Paulista de 2025, em sorteio realizado pela Federação Paulista de Futebol, no Pacaembu. O vice-presidente do clube, Paulo Buosi, foi o representante do Verdão no evento e falou sobre o futuro de Dudu no clube.

"O que aconteceu com o Dudu foi um fato passado já, foi encerrado. O Dudu tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025, tenho certeza que vai ser importante nessa reta final de campeonato. Então, é um jogador que tem muita história no Palmeiras e essa história continua. Tem contrato e vai continuar", disse.

Em junho deste ano, o camisa 7 envolveu-se em uma polêmica e quase transferiu-se para o Cruzeiro pouco depois de voltar de grave lesão no joelho que o deixou de fora dos gramados por dez meses. Desde então, o nome do jogador vem sendo especulado em outros clubes.

O imbróglio estremeceu a relação do atleta com a presidente Leila Pereira. Na oportunidade, a mandatária chegou a dizer publicamente que o ciclo de Dudu no Palmeiras havia chegado ao fim.

Neste ano, desde que voltou de lesão, Dudu disputou 16 partidas, sendo três delas como titular, mas ainda não participou de gols. O jogador de 32 anos tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025.

Buosi esclareceu que essa situação já está resolvida e que o clube conta com o jogador para a reta final do Brasileirão. Dudu tem ganhado cada vez mais minutos com o técnico Abel Ferreira, e seu desempenho tem agradado tanto o treinador quanto os torcedores.

"Ela mesma (Leila) já disse que o episódio se encerrou. O Dudu continuou no Palmeiras. Tenho certeza que vai ajudar muito, todo interesse que ele continue honrado a camisa do Palmeiras. A torcida tem uma paixão por ele e tenho certeza que ainda vai nos ajudar muito", finalizou.

Dessa forma, de acordo com a declaração de Buosi, Dudu segue no clube para 2025 e deve disputar o Campeonato Paulista. O Verdão está no Grupo D, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.