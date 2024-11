Voz ativa no vestiário, Pedro Henrique perde minutagem no Corinthians com chegada de reforços

O atacante Pedro Henrique, contratado pelo Corinthians em fevereiro, perdeu minutagem na equipe especialmente a partir da chegada de reforços para o setor ofensivo, como Memphis Depay e Talles Magno. O jogador tem voz ativa no vestiário, passando confiança para os companheiros, mas não se encontra prestigiado pela comissão técnica.

A última vez que Pedro Henrique entrou em campo foi no dia 20 de outubro, no empate por 0 a 0 com o Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, o jogador de 34 anos entrou na segunda etapa e não evitou a eliminação do Timão na Neo Química Arena.

Pedro Henrique foi relacionado para os últimos cinco jogos do Corinthians, mas não atuou em nenhum. Seu último gol anotado pela equipe foi no triunfo por 3 a 0 sobre o Fortaleza, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O atleta novamente saiu do banco de reservas, mas dessa vez foi às rede com assistência de Memphis Depay para sacramentar o resultado positivo em Itaquera.

Além da chegada de concorrentes, o esquema adotado por Ramón Díaz não favorece o estilo de jogo do camisa 16. Ponta capaz de atuar pelos dois lados do campo, o jogador perdeu espaço no 4-3-1-2, que favorece uma dupla de atacantes por dentro.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Pedro Henrique recebeu sondagens para deixar o Corinthians no meio da temporada, mas as conversas não avançaram. Neste momento, não há qualquer proposta na mesa do estafe do jogador, que tem contrato com o alvinegro até final de 2025.

Vindo do Internacional, Pedro Henrique acumula 26 jogos (nove como titular) pelo Corinthians, com dois gols e uma assistência. O atleta chegou a ser desfalque entre abril e junho devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, mas desde então se encontra saudável.

Além de Pedro Henrique,o Corinthians conta neste momento com Yuri Alberto, Memphis Depay, Talles Magno, Ángel Romero e Pedro Raul como peças no setor de ataque.

Por outro lado, Héctor Hernández se encontra em recuperação no departamento médico e Giovane não vem sendo relacionado por questões contratuais.