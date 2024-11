Vitão comenta transferência falha para o Betis e volta ao Internacional

O zagueiro Vitão concedeu coletiva de imprensa nesta quarta-feira e falou sobre alguns assuntos acerca do Internacional. Entre eles, sua transferência frustrada para o Real Betis, da Espanha, na janela do meio deste ano.

"Todos sabem o que aconteceu. É claro que primeiramente tem que ser bom para o clube, afinal, se não é bom para o clube, não ocorre a liberação, e também para o jogador. Mas acabou não dando certo. Quando voltei, tive essa conversa com o Roger, falei para ele que a cabeça estava 110%. Tenho essa mentalidade boa", disse.

AO VIVO! ?? Vitão concede entrevista coletiva no CT Parque Gigante ?? ? https://t.co/pmBeNo59Km pic.twitter.com/2cyszjA4Fb ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 13, 2024

Na época da negociação, o defensor era um dos titulares da equipe. Porém, quando a ida para a Espanha não deu certo, ele voltou para a equipe no banco de reservas. Após alguns jogos, conseguiu retomar a titularidade.

"Ele disse que eu estava fora. No primeiro momento, eu não era mais jogador do Internacional. Tivemos essa conversa olho no olho, ele disse que eu ia correr atrás do meu momento e eu super entendi. Falei para ele que iria trabalhar no dia a dia e continuei trabalhando firme. E por coisas do futebol, consegui retomar minha vaga."

Vitão também comentou sobre os rumores de uma possível transferência para o Napoli, da Itália.

"Eu sou jogador do Internacional. Tenho contrato e sempre falo para vocês da felicidade que é estar aqui. Realmente, eu vi essas notícias, mas não chegou nada até mim e para o clube também. Sou muito feliz aqui e espero conquistar grandes coisas", relatou o zagueiro.

Por conta da Data Fifa, o Internacional só volta a campo no próximo dia 21, uma quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.