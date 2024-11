Titular, Marcos Antônio completa dez jogos pelo São Paulo e tem bons números defensivos

Contratado no meio do ano, Marcos Antônio engatou uma sequência de quatro jogos na equipe titular do São Paulo. Na vitória por 2 a 1 diante do Athletico-PR, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meio-campista completou o seu décimo confronto com a camisa do Tricolor e mostrou ser peça-chave para o esquema de Zubeldía.

Nos dez jogos que atuou, apesar de ainda não ter marcado nem contribuído com assistência, Marcos Antônio revelou importantes valências defensivas. Segundo o Sofascore, em média, o meio-campista participou de 74 minutos dos nove jogos que esteve em campo pelo Brasileirão.

No período, por partida, o jogador tem 4,7 bolas recuperadas, um perigo afastado, dois duelos no chão vencidos e um aéreo.

Além destes números defensivos, Marcos Antônio também participa da saída de bola do São Paulo e liga a defesa ao ataque junto com seu companheiro Luiz Gustavo. O jogador defende taxa de 95% em acerto de passes, seja na defesa (97%) ou no ataque (91%).

Marcos Antônio, agora, busca sua primeira participação em gol, diante do RB Bragantino, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no dia 20, uma quarta-feira, às 16h30 (de Brasília).

O São Paulo é o sexto colocado, com 57 pontos conquistados e busca uma vaga direta à Libertadores de 2025. Por sua vez, o RB Bragantino quer se livrar do rebaixamento e amarga a 17ª posição, com 36 unidades.