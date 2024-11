STJD marca novo julgamento de jogadores do Corinthians por confusão contra o Flamengo

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) marcou o novo julgamento de Yuri Alberto e Cacá, do Corinthians, envolvidos na confusão contra o Flamengo, em jogo válido pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. O pleito ocorrerá nesta quinta-feira (14), no Rio de Janeiro, a partir das 10h (de Brasília).

A dupla, além do executivo de futebol Fabinho Soldado e do auxiliar Emiliano Díaz, já havia sido julgada e punida após os atos, mas o Timão conseguiu efeito suspensivo.

Yuri Alberto foi suspenso por duas partidas por praticar conduta violenta - artigo 254 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) - ao dar entrada forte no lateral direito Wesley. Ele, no entanto, já cumpriu um jogo. Portanto, se o STJD mantiver a punição, ele estaria fora do duelo com o Cruzeiro, na próxima quarta-feira.

O mesmo vale para Cacá. O jogador foi punido com dois jogos por praticar ato desleal ou hostil - artigo 250 do CBJD - e já cumpriu uma partida. Ele também aguarda o novo julgamento para saber se ficará fora da próxima rodada.

Emiliano Díaz, por sua vez, foi julgado pela expulsão no fim do jogo por desrespeitar a arbitragem. Ele pegou só uma partida de suspensão. Já Fabinho Soldado pegou 15 dias de suspensão pelo mesmo motivo.

Todos os recursos de efeito suspensivo serão julgados no pleito desta quinta-feira. Enquanto isso, o Timão aguarda e se prepara para o jogo com o Cruzeiro, marcado para próxima quarta-feira, às 11h, na Neo Química Arena.

A cinco rodadas do fim do Brasileirão, o Corinthians vem de quatro vitórias consecutivas e se afastou do Z4. A equipe de Ramón Díaz, agora, sonha com uma vaga na Pré-Libertadores de 2025.