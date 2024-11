Sporting tem a melhor média entre chutes feitos e sofridos dentro da área; Palmeiras é o melhor do Brasil

De acordo com um levantamento feito com o site "CIES Football Observatory", o Sporting, de Portugal, é o time do mundo com melhor saldo entre finalizações feitas e sofridas de dentro da área por jogo. O relatório levou em conta equipes de 63 ligas ao redor do mundo, contabilizando as partidas até o dia 12 de novembro.

Segundo o levantamento, o Sporting possui uma média de 6,9 chutes a mais tentados dessa zona do que sofridos por jogo. Os bons números da equipe portuguesa são frutos do grande trabalho do treinador Rúben Amorim, que assinou com o Manchester United para o restante da temporada.

O Palmeiras é o melhor clube brasileiro na lista. Com uma média de 5,97 finalizações feitas de dentro da área contra 3,58 sofridas, o Verdão possui um saldo positivo de 2,39. O alviverde está na frente de outras grandes equipes do futebol mundial, como Real Madrid e Atlético de Madrid.

O clube brasileiro mais mal posicionado no ranking é o Cuiabá. O Dourado tem uma média de 2,94 chutes feitos contra 5,09 sofridos por jogo, resultando em um saldo negativo de -2,15.