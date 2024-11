Quem sobe? Série B tem 8 times brigando por 3 vagas na elite; veja panorama

A antepenúltima rodada da Série B acabou com a goleada do Ceará sobre o Botafogo-SP e, agora, oito times brigam pelas outras três vagas restantes na elite do Campeonato Brasileiro — o Santos, atual líder, já está garantido na 1ª divisão em 2025.

Quem é que sobe?

Mirassol e Novorizontino despontam como favoritos. Atrás apenas do Santos, os times do interior de São Paulo somam 63 pontos cada e podem liquidar de vez o acesso na penúltima rodada — desde que vençam seus duelos e que Ceará ou Sport tropecem.

Ceará e Sport surgem na sequência. Os nordestinos têm 60 pontos cada, mas os cearenses levam vantagem pelo número de vitórias (18 a 17). Os dois podem ultrapassar a dupla paulista já na próxima rodada com uma combinação de resultados.

O Goiás aparece em 6° e com chances bem mais modestas. A equipe alcançou 57 pontos ao vencer o CRB e, com 16 vitórias na Série B, precisa fazer, no mínimo, 4 pontos para sonhar com a 1ª divisão.

Operário-PR, Vila Nova e América-MG completam a lista na esperança de milagres. O trio precisa derrotar seus próximos adversários e, de quebra, torcer para uma série de tropeços dos concorrentes.

Veja a tabela de cada um

Mirassol

vs Operário-PR (fora)

vs Chapecoense (casa)

Novorizontino

vs Paysandu (casa)

vs Goiás (fora)

Ceará

vs América-MG (casa)

vs Guarani (fora)

Sport

vs Ponte Preta (fora)

vs Santos (casa)

Goiás

vs Amazonas (fora)

vs Novorizontino (casa)

Operário-PR

vs Mirassol (casa)

vs CRB (fora)

Vila Nova

vs Ituano (casa)

vs Paysandu (fora)

América-MG

vs Ceará (fora)

vs Brusque (casa)

Como está a tabela?

1 - Santos: 68 pontos (20 vitórias)*

2 - Mirassol: 63 pontos (18 vitórias)

3 - Novorizontino: 63 pontos (18 vitórias)

4 - Ceará: 60 pontos (18 vitórias)

5 - Sport: 60 pontos (17 vitórias)

6 - Goiás: 57 pontos (16 vitórias)

7 - Operário-PR: 56 pontos (16 vitórias)

8 - Vila Nova: 55 pontos (16 vitórias)

9 - América-MG: 55 pontos (14 vitórias)

*já garantido na Série A