Seleção brasileira: 'Jogo contra a Venezuela é traiçoeiro', diz Arnaldo

Mesmo sendo a oitava colocada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Venezuela, em casa, é um adversário traiçoeiro para a seleção brasileira, opinou Arnaldo Ribeiro no UOL News nesta quarta (13).

O comentarista destacou que a Argentina, atual campeã do mundo, empatou com os venezuelanos jogando na casa do adversário — 1 a 1 em jogo pela nona rodada das Eliminatórias

A equipe do Brasil está entrando nos eixos na visão do treinador. Deu liga, deu encaixe. A partida contra a Venezuela é traiçoeira. Não é fácil. A Argentina empatou lá. [...] Se conseguir vencer a Venezuela e completar a dobradinha contra o Uruguai, termina o ano razoavelmente bem. [...] E isso é o mínimo que a gente espera da seleção brasileira

Arnaldo Ribeiro

