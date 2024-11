Scarpa analisa empate do Atlético-MG com o Flamengo: "Jogo muito mental"

Na noite desta quarta-feira, no Maracanã, o Atlético-MG visitou o Flamengo e empatou sem gols, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi uma reedição da última final da Copa do Brasil, vencida no domingo pelo Rubro-Negro. Gustavo Scarpa, meio-campista do Galo, analisou o desempenho da equipe e ressaltou o aspecto mental durante dos 90 minutos.

"Jogo muito difícil, jogo muito mental, de muita coragem, também, porque a gente precisava erguer a cabeça depois de uma derrota (Copa do Brasil) no fim de semana. Um jogo com dois tempos distintos em que só defendemos no primeiro tempo. No segundo, a gente sofreu alguns contra-ataques, mas criamos mais do que eles e precisávamos ter aproveotado. Mas, devido às circustâncias, acho que é melhor um ponto do que zero", analisou Gustavo Scarpa.

O que me conforta é que, pelo menos, no segundo tempo, a gente jogou para vencer e para atacar", finalizou o jogador do Galo.

Com o resultado, os rubro-negros voltaram a quarta posição, com 59 pontos, mas ainda seguem fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros, com 42, continuam na décima colocação. Afastado pelo clube carioca, Gabigol acompanhou a partida do camarote.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Cuiabá, na Arena Pantanal. Já o Atlético-MG terá pela frente o Athletico-PR, neste sábado, em jogo adiado da 19ª rodada.