NBA: Curry decide em reencontro com Klay Thompson; Warriors vencem Mavericks

O armador Stephen Curry foi mais uma vez o grande destaque da noite na NBA. Na última terça-feira (12), o camisa 30 foi decisivo para a vitória do Golden State Warriors sobre o Dallas Mavericks por 120 a 117, em partida que marcou o retorno de Klay Thompson ao Chase Center.

Curry foi o cestinha do primeiro jogo de sua equipe na Copa NBA, com 37 pontos, e extremamente decisivo na reta final do jogo. Restando três minutos para o fim, com o placar em 108 a 104 para os Mavs, Stephen anotou 12 pontos e garantiu a virada da equipe.

Com a atuação, o atleta de 36 anos bateu mais um recorde: se tornou o armador mais velho da liga norte-americana com jogos consecutivos de pelo menos 30 pontos.

Após 13 anos atuando pelo Warriors, foi a primeira vez que Klay Thompson reencontrou a franquia, na qual se tornou ídolo, e não decepcionou. O ala-armador fechou a partida com 22 pontos marcados, além de ter acertado seis bolas de três.

O Golden State Warriors está tendo um início surpreendente e lidera a Conferência Oeste, com nove vitórias e duas derrotas. Já o Dallas Mavericks vem decepcionando neste começo de temporada e ocupa apenas 11ª colocação, com cinco triunfos e seis revés.

Mesmo com a volta do pivô Joel Embiid às quadras, o Philadelphia 76ers perdeu novamente, desta vez para o New York Knicks por 111 a 99. O Boston Celtics também saiu derrotado nesta terça-feira. O atual campeão da NBA perdeu para o Atlanta Hawks por apenas um ponto de diferença (117 a 116).

Veja os resultados da terça-feira (12) na NBA: