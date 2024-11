Real Madrid inaugura parque temático em Dubai com presença de Roberto Carlos

O Real Madrid inaugurou nesta quarta-feira o primeiro parque temático de um clube de futebol no mundo. O Real Madrid World, localizado em Dubai, ocupa uma área de seis hectares e conta com mais de 40 experiências para os visitantes. O evento contou com as presença dos ex-jogadores e ídolos Roberto Carlos e Emilio Butragueño.

"Estamos absolutamente convencidos de que os visitantes deste parque temático sentirão imediatamente a excitação e o entusiasmo que nosso emblema e nossa camisa transmitem. Aqui, damos vida a uma parte muito importante e querida de nossa história, decorrente das emoções e sonhos dos fãs do Real Madrid. Como diz nosso presidente, o Real Madrid pertence ao coração das pessoas", disse Butragueño, que trabalha como diretor de relações institucionais do clube.

? Official inauguration of Real Madrid World in Dubai, the world's first football club theme park.#RealMadrid ? Real Madrid C.F. ???? (@realmadriden) November 13, 2024

Além de brinquedos como Stars Flyer e a Hala Madrid Coaster, primeira e única montanha-russa de madeira do Oriente Médio, o parque ainda conta com atrações imersivas sobre o clube, como o The Real Challenge, o Road to Victory e o Bernabéu Experience, que expõe os 15 títulos europeus conquistados pela equipe e as 11 taças da Euroliga de basquete.

No Meet the Stars, os visitantes terão a chance de tirar fotos com figuras em tamanho real de vários ídolos da história do clube. Os torcedores também podem se reunir no parque para assistir às partidas do time ao vivo.