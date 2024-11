Presidente da FPF critica antecipação e não vê data do Paulista como ideal, mas diz: "Vamos dar o melhor"

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta terça-feira, no Salão Nobre do Pacaembu, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025. O Estadual, que foi antecipado em razão do calendário do futebol brasileiro no ano que vem, terá início no dia 15 de janeiro e terminará em 26 de março, com a grande final.

O presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, falou com a imprensa após o sorteio e criticou a antecipação dos estaduais, decisão esta tomada pela CBF de maneira unilateral.

O dirigente, porém, disse que ele, ao lado de outros membros da Federação e dos 16 times que participam do torneio, se reuniram em um Conselho Técnico para encontrar soluções. Ele admite que as datas do Paulistão não são "ideais", mas promete que irá fazer "o melhor" para que a competição seja disputada em boas condições.

"Foram duas horas e meia de uma reunião extremamente produtiva. Conversamos muito, falamos muito, ouvimos, mostramos propostas, os clubes fizeram propostas. É óbvio que começar 15 de janeiro não é o ideal, é óbvio que teremos sacrifício de atletas, de comissões técnicas, é óbvio que o calendário saindo em novembro terá que haver improviso dos clubes. Tudo isso a gente reconhece. A gente tem um lema em São Paulo. Essa é a situação. Vamos fazer desses ovos quebrados o melhor omelete possível. Nós vamos entregar um grande Paulistão de novo, porque essas são as datas que a gente tem. Se a gente ficar reclamando, perdemos tempo em produzir, criar, em fazer mais e melhor. É esse o lema dos clubes, é isso que a gente tem, vamos fazer e vamos fazer o melhor", afirmou.

Reinaldo também falou sobre a força do Paulistão. Apontado como um dos estaduais mais duros, o torneio reúne, no total, 14 times que disputarão competições nacionais em 2025. O presidente, porém, sonha em ver todos os 16 clubes no calendário brasileiro em um futuro breve.

"Ajuda muito. Não é só a geração de receita que o Paulistão fornece. O estilo da competição, é o confronto com outros clubes de alto nível. Você começa as competições nacionais vindo de uma competição de alto nível. Se o Paulistão não foi uma competição que o desempenho foi à altura, você tem tempo de corrigir, você não entra no escuro numa competição nacional. Mesmo assim, não tem receita de bolo perfeita. Pode dar tudo certo, como pode não dar. A gente tem, ao longo dos anos, aumentado a participação em competições nacionais. Eu quero ver se nos próximos dois anos todos os clubes do Paulistão tenham vaga em competições nacionais", disse.

O Paulistão de 2025 prevê uma receita recorde às equipes participantes. Houve 16% de aumento nas cotas em relação à última edição, em 2024, sendo então a maior da história do torneio, que completa 123 anos na temporada que vem.

O formato de disputa segue o mesmo. Na primeira fase, todas as 16 equipes se enfrentam em turno único, exceto as do mesmo grupo. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final, enquanto os dois piores colocados na classificação geral são rebaixados à Série A2.

Nas quartas de final, os confrontos são disputados em um jogo único. A fórmula se repete nas semifinais. A classificação geral se mantém para a fase de mata-mata, portanto, os mandos de campo pertencem às equipes com a melhor campanha. Já a final é decidida em partidas de ida e volta.

Desde 2023, o Paulistão ainda fornece cinco vagas à Copa do Brasil do ano seguinte. Nesta temporada, por exemplo, o Corinthians não conseguiu se classificar via Estadual.