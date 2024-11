Paulistão adota recurso da Premier League por mais bola rolando em 2025; entenda

O formato de disputa é o mesmo, mas isso não significa que o Paulistão não terá novidades na sua próxima edição. A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu importar uma ferramenta usada no Campeonato Inglês para que, em 2025, os jogos sejam mais dinâmicos e haja mais tempo de bola rolando.

Trata-se do multiball. O recurso já é utilizado na Inglaterra, Alemanha e na Série A da Itália. Agora, também marcará presença no Campeonato Paulista. A adoção foi aprovada por unanimidade na última terça-feira (12), pouco antes do sorteio que definiu os grupos do torneio em 2025.

O multiball nada mais é do que um sistema cujo objetivo é agilizar a reposição das bolas em jogo. As bolas serão posicionadas em torno do gramado, em suportes especiais, minimizando a interrupção da partida quando a bola sai de campo.

Desta forma, os gandulas são orientados a posicionar as bolas neste cones e não estão autorizados a devolvê-las diretamente aos jogadores. Para tomar a decisão, a FPF ouviu atletas que atuam na Premier League e na Bundesliga. O recurso estará presente em todas as partidas do Estadual no ano que vem.

"A gente teve uma reunião com o pessoal da área técnica. Aliás, o sucesso do Paulistão é essa construção coletiva, participativa dos clubes. A gente ouve todo mundo, constrói a competição juntos. A preocupação nesse Conselho Técnico era aumentar a qualidade do espetáculo, aumentar o tempo de bola rolando. A gente apresentou uma sugestão aos clubes, o multiball, que é utilizado na Inglaterra, na Alemanha e na Série A do futebol italiano. São aqueles suportes que ficam com as bolas. O jogador pega a bola e tem velocidade na reposição, aumenta a intensidade do jogo. Conversamos com jogadores da Premier League e do futebol alemão, todos deram depoimentos favoráveis. Você ganha agilidade na reposição. É uma mudança muito boa, aprovada por unanimidade", disse o vice-presidente da FPF e tetracampeão do mundo, Mauro Silva, durante o sorteio dos grupos do Paulistão.

O Paulistão de 2025, ainda, prevê uma receita recorde às equipes participantes. Houve 16% de aumento nas cotas em relação à última edição, em 2024, sendo então a maior da história do torneio, que completa 123 anos na temporada que vem.

O formato de disputa segue o mesmo. Na primeira fase, todas as 16 equipes se enfrentam em turno único, exceto as do mesmo grupo. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final, enquanto os dois piores colocados na classificação geral são rebaixados à Série A2.

Nas quartas de final, os confrontos são disputados em um jogo único. A fórmula se repete nas semifinais. A classificação geral se mantém para a fase de mata-mata, portanto, os mandos de campo pertencem às equipes com a melhor campanha. Já a final é decidida em partidas de ida e volta.

Desde 2023, o Paulistão ainda fornece cinco vagas à Copa do Brasil do ano seguinte. Nesta temporada, por exemplo, o Corinthians não conseguiu se classificar via Estadual. O torneio, que foi antecipado em razão do calendário do futebol brasileiro no ano que vem, terá início no dia 15 de janeiro e terminará em 26 de março.