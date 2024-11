Pau Torres é cortado, e Pau Cubarsí é convocado pela Espanha para jogos da Liga das Nações

A Espanha sofreu uma baixa para seus dois compromissos desta data Fifa. O zagueiro Pau Torres foi cortado por conta de um desconforto muscular. Para substituí-lo, o técnico Luis de La Fuente convocou o jovem Pau Cubarsí, do Barcelona.

Segundo comunicado oficial da Federação Espanhola (RFEF), Pau Torres chegou à concentração com um desconforto muscular após a partida do Aston Villa contra o Liverpool. O defensor não se recuperaria a tempo das partidas e, assim, precisou ser cortado.

"Após exames realizados pelo departamento médico da federação, se estima que Pau não se recuperará a tempo de disputar os últimos dois jogos internacionais do ano. Dessa forma, também se evita qualquer tipo de risco (de lesão)", destacou a equipe.

? ??????? | @pauttorres causa baja de la concentración de la @SEFutbol. El defensa internacional llegó con molestias musculares y, tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos de la @rfef, abandona el grupo para evitar cualquier riesgo de lesión. ??... pic.twitter.com/fpsJ0xOP5y ? Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 13, 2024

Em outra nota, divulgada horas mais tarde nesta terça-feira, a Espanha anunciou a convocação de Pau Cubarsí para a vaga deixada por Torres. O zagueiro do Barcelona se juntará aos companheiros de seleção já nesta tarde no centro de treinamentos.

Cubarsí participará do último treino da Espanha, nesta quinta-feira, antes do duelo contra a Dinamarca. O defensor atuou com uma máscara protetora no jogo do Barcelona, no último domingo, em função de um corte sofrido no queixo, mas está apto fisicamente.

A Espanha enfrentará a Dinamarca nesta sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Parken, pela quinta rodada da Liga das Nações. Na sequência, os espanhóis encaram a Suíça na segunda-feira, no mesmo horário, no Estádio Heliodoro Rodríguez López.