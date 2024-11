Palmeiras usa data Fifa para tentar controlar "ansiedade" do elenco antes de reta final do Brasileiro

O Palmeiras só entra em campo daqui a oito dias, quando enfrenta o Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, devido à data Fifa. Com a paralisação da rodada para disputa das Eliminatórias Sul-Americanas, o Verdão terá um período maior de preparação e usará esse tempo para tentar controlar a ansiedade do elenco antes da reta final do Brasileirão.

A questão da ansiedade foi apontada pelo técnico Abel Ferreira como um dos problemas da equipe nos últimos jogos. Nos dois últimos confrontos, na derrota diante do Corinthians e na vitória sobre o Grêmio, o Alviverde teve bom volume de jogo, mas encontrou dificuldades para balançar as redes.

Diante do arquirrival, mesmo jogando fora de casa, o Alviverde foi dono das melhores oportunidades no primeiro tempo do jogo, mas não foi efetivo e depois viu o rival construir o placar. Contra o Grêmio, o Palmeiras finalizou 34 vezes, viu o goleiro fazer 14 defesas e conseguiu marcar apenas um gol.

Após a vitória sobre o Grêmio, o técnico Abel Ferreira reconheceu a ansiedade de seus jogadores de querer resolver rápido o jogo, mas pontuou que esse sentimento também pode ser um fator que esteja atrapalhando a eficiência. Durante a data Fifa, a comissão terá um período maior para trabalhar isso nos jogadores e recuperar a "cabeça fria".

"Quando falamos dessa ansiedade ou algum nervosismo, tem a ver muito também com minha responsabilidade. Quando falamos que o Palmeiras não tem eficiência, apesar de ser o melhor ataque, estamos a cobrar ainda mais. A cobrança é minha, vossa e sobretudo do próprio jogador. Eles se cobram muito. Às vezes essa cobrança, a ansiedade de querer fazer bem as coisas atrapalha", disse o treinador.

"Talvez essa mesma ansiedade não nos deu calma e tranquilidade para fazer os gols. Vocês usam a expressão de não ser afobado na hora de finalizar. Felizmente hoje conseguimos fazer pelo menos um gol", seguiu Abel.

Esse será o último intervalo mais longo que o clube terá antes das últimas cinco rodadas do Brasileirão. Depois da data Fifa, o Palmeiras tem confrontos com datas definidas contra Bahia (20), Atlético-GO (23) e Botafogo (26), voltando a ter um calendário mais apertado.

A quatro pontos da liderança, o Palmeiras ainda sonha com o tricampeonato. A equipe é a vice-líder, com 64 pontos, quatro a menos que o Botafogo.