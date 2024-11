O que fez trio bi da Liberta perder espaço e ficar mais longe do Palmeiras

Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael foram nomes muito importantes na Era Abel Ferreira no Palmeiras. No entanto, o trio que participou do bicampeonato da Copa Libertadores (em 2020 e 2021) perdeu espaço nesta temporada e têm futuro incerto no clube no ano que vem.

O que aconteceu

Gabriel Menino

Gabriel Menino durante o jogo entre Palmeiras x Cruzeiro Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

O meio-campista viveu bons momentos com a camisa do Palmeiras: ele foi titular na vitória histórica do Alviverde contra o River Plate, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores de 2020, marcou dois gols na final do Paulistão do ano passado, e anotou outros dois gols no título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo.

No entanto, há muito tempo não é fundamental para o time de Abel Ferreira e pode deixar o clube no ano que vem. Em 2024, Menino tem 43 jogos, apenas dois gols e uma assistência. No entanto, desses 43 jogos, foram apenas 1498 minutos (pouco mais de 16 jogos completos), e apenas 15 como titular.

Zé Rafael

Zé Rafael, do Palmeiras, em jogo contra o Água Santa pelo Paulistão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O meio-campista foi um dos principais nomes do Palmeiras na temporada passada: ele virou o camisa 5 da equipe após o clube não conseguir contratar um reforço e teve uma grande temporada com 60 jogos, 3 gols e 4 assistências.

No entanto, o jogador precisou se recuperar de um problema crônico na coluna (que conviveu desde o Paulistão) e no meio da temporada sofreu uma lesão na coxa que também o tirou de combate por um bom tempo.

Para piorar a situação, Richard Ríos cresceu de produção e virou titular absoluto da equipe ao lado de Aníbal Moreno. Hoje, Zé não é o mesmo pilar que um dia foi para Abel no Palmeiras.

Rony

Rony celebra gol do Palmeiras sobre o Bragantino em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Um dos pilares de Abel Ferreira, Rony perdeu espaço no time titular de 2024 e também tem futuro incerto no clube. Das 59 partidas disputadas no ano, apenas 24 foram como titular — são 10 gols e 6 assistências no ano.

André Hernan, colunista do UOL, noticiou ao longo do ano que o camisa 10 está muito incomodado com a reserva no Palmeiras e pode analisar ofertas do Brasil e do exterior com a abertura da janela de transferências em janeiro.

Escalado por Abel como 9, Rony viu Flaco López fazer a melhor sua temporada da carreira (56 jogos, 21 gols e 7 assistências) e perdeu seu espaço no time titular.