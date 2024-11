Novato na seleção francesa, goleiro Chevalier diverte elenco com cantoria em trote

As Datas Fifa costumam reservar momentos especiais para jogadores convocados pela primeira vez para suas seleções nacionais. E não foi diferente com Lucas Chevalier, goleiro do Lille e estreante na seleção da França. O novato teve que passar pelo tradicional trote de recepção, cantando uma música na frente de seus companheiros no jantar da equipe.

O goleiro de 23 anos soltou a voz e foi acompanhado pelo elenco e comissão técnica, que bateram palmas e giraram toalhas enquanto o novato fazia sua apresentação.

On commence la journée de bonne humeur ! ?? Lucas Chevalier a régalé hier soir lors de son "bizutage" en Bleu ??#FiersdetreBleus pic.twitter.com/wxwv4JmFBA ? Equipe de France ?? (@equipedefrance) November 13, 2024

Chevalier possui 19 jogos nesta temporada, tendo sofrido 19 gols e ficado sete partidas sem ser superado. Titular do Lille desde a temporada 2022/2023, o goleiro já disputou 98 jogos pelo clube francês.

Chevalier deve ser o terceiro goleiro da França nesta Data Fifa, atrás do titular Mike Maignan, do Milan, e de Brice Samba, do Lens. A França enfrentará Israel e Itália pela Liga das Nações. O primeiro duelo, contra os israelenses, está marcado para esta quinta-feira, às 16h45 (de Brasília), no Stade de France, em Paris.

Dentre a lista inicial dos convocados por Didier Deschamps, Wesley Fofana será o único desfalque após sentir dores no joelho, sendo substituído por Benjamin Pavard. A principal surpresa foi a nova ausência de Mbappé, por opção técnica de Deschamps.