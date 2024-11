Meia do Palmeiras diz que superou expectativas de retorno após lesão no joelho

O meio-campista Mauricio, do Palmeiras, voltou a ser titular na equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Allianz Parque. Em outubro, o atleta sofreu uma lesão no joelho direito que o tirou dos gramados por apenas um jogo. O meia relembrou a aflição do momento da contusão e celebrou o rápido retorno.

"Foi um dia difícil para mim, lembro até hoje. Foi um momento duro, pensei que seria algo pior, todos pensaram. Na hora que consegui me levantar, vi que estava doendo muito, foi um momento de aflição, minha cabeça estava um turbilhão de coisas, mas sempre acreditei que poderia não ser nada também. Comecei a rezar, a pedir a Deus que não fosse nada grave", disse.

Mauricio sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após um trauma durante o treino, no dia 11 de outubro. Antes disso, ele vinha de uma sequência de seis jogos como titular. O atleta ficou de fora apenas do compromisso contra o Juventude, no dia 20, e no dia 22 já deu início à transição física.

No dia 26, já foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza e atuou por pouco mais de 20 minutos. Na partida seguinte também começou entre o reservas, mas foi acionado por Abel no segundo tempo. Contra o Grêmio, voltou a ser titular e atuou até os 32 minutos do segundo tempo.

"Todos ficaram muito preocupados. Foi um dia bem longo para fazer exames e descobrir o que tinha acontecido. Mas, graças a Deus, não foi uma lesão tão grave e minha recuperação foi maravilhosa. Só tenho a agradecer a todos os funcionários, os fisioterapeutas, os médicos, porque foi uma recuperação muito rápida. Não esperávamos que eu pudesse voltar tão rápido e tão bem como eu voltei. Estou muito feliz e só tenho a agradecer por esse livramento e poder voltar e contribuir" contou.

Mauricio foi comprado do Internacional em junho deste ano. Ao todo, ele soma 18 partidas, sendo 11 como titular, e três gols marcados. Ele segue à disposição de Abel para o jogo contra o Bahia, que acontece na próxima quarta-feira (20), dia 20, pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h (de Brasília), na Fonte Nova.