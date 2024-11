Marta é indicada ao prêmio de melhor jogadora da temporada nos Estados Unidos

Marta concorrerá ao prêmio de melhor jogadora da temporada (MVP) da NWSL, liga de futebol feminino dos Estados Unidos. Temwa Chawinga, dos Kansas City Current, Trinity Rodman, do Washington Spirit, Sophia Smith, do Portland Thorns, e Barbra Banda, companheira de Marta no Orlando Pride, são as concorrentes da brasileira.

Aos 38 anos, Marta teve uma temporada de 10 gols e uma assistência em 24 jogos na NWSL. A principal favorita ao prêmio é Temwa Chawinga que, em 26 partidas, balançou as redes 21 vezes e distribuiu seis passes para gol.

A brasileira, que tenta conquistar a honraria pela primeira vez, também foi indicada na disputa de melhor meio-campista do ano, contra Lo'eau LaBonta (KC Current), Vanessa DiBernardo (KC Current), Croix Bethune (Washington Spirit) e Ashley Sanchez (North Carolina Courage).

A camisa 10 do Orlando Pride foi um dos destaques da equipe na conquista da Supporter's Shield, título dado ao campeão da temporada regular da NWSL. Nos playoffs, a equipe de Marta passou pelo Chicago Red Stars nas quartas de final, por 4 a 1, com gol da brasileira. No domingo, a equipe de Orlando enfrenta o Kansas City Current em busca de uma vaga na final da competição.

A votação para decidir a vencedora do prêmio de melhor da temporada é dividida entre jogadoras (40% dos votos), proprietários dos times, dirigentes e treinadores (25%), imprensa (25%) e público geral (10%). Além do prêmio de MVP e melhor meio-campista, também serão escolhidas as melhores goleiras, defensoras e técnico do ano.

A votação para os prêmios ficará disponível até sexta-feira. O anúncio das vencedoras acontecerá na semana da final da NWSL, marcada para 23 de novembro.