Lucas se torna embaixador do futsal do São Paulo e se emociona em discurso

Lucas Moura se tornou embaixador do futsal do São Paulo. O jogador foi recebido na última terça-feira (12) no ginásio do Morumbis por mais de 100 crianças e não conteve a emoção ao discursar para os integrantes do projeto.

Assim como os jovens do futsal do São Paulo, Lucas também iniciou sua trajetória no futebol esbanjando talento nas quadras. Posteriormente, migrou para o campo e construiu uma carreira vitoriosa, se tornando ídolo do clube.

"Eu comecei aqui [futsal] também com seis anos de idade. Tudo que alcancei na minha vida é motivo de muita gratidão. Agradeço a Deus por tudo que ele tem me proporcionado, por todo o carinho da garotada", disse Lucas ao discursar no ginásio antes de não conseguir conter as lágrimas.

Lucas atendeu a todos os jovens atletas de futsal do São Paulo, tirou fotos, interagiu e, inclusive, aproveitou para jogar uma "pelada" na quadra do ginásio do Morumbis.

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Lucas despontou no cenário nacional ao conquistar a Copinha de 2010 ao lado de nomes como Casemiro, Rodrigo Caio e William Arão. Dois anos depois, o camisa 7 eternizou seu nome na história tricolor ao erguer a taça da Copa Sul-Americana em seu jogo de despedida do clube, uma vez que já havia sido negociado com o Paris Saint-Germain, deixando o Brasil à época como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

Mais de uma década se passou e quis o destino que Lucas retornasse ao São Paulo para se sagrar campeão novamente, desta vez sendo um dos protagonistas do único título que faltava ao clube: a Copa do Brasil. Com uma atuação memorável na semifinal contra o rival Corinthians, o atacante reforçou ainda mais seu status de ídolo tricolor.