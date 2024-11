Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo recebe o Atlético-MG hoje (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Reencontro das equipes após a final da Copa do Brasil, que terminou com o título dos cariocas. O Rubro-Negro é o quinto colocado do Brasileirão, com 58 pontos, enquanto o Galo está na 11ª colocação, com 41 pontos.

O Flamengo vem de uma sequência de seis jogos sem derrota. Na rodada anterior, a equipe de Filipe Luís venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em Belo Horizonte.

O Galo não vence há cinco jogos. Na última vez que entrou em campo pelo Brasileirão, o time de Milito foi superado pelo lanterna Atlético-GO por 1 a 0.

Flamengo x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro