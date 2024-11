Internacional tem melhor aproveitamento da Série A desde chegada de Roger Machado

O Internacional se reencontrou nesta temporada após a chegada do técnico Roger Machado. Não à toa, o Colorado melhorou seus números e, agora, é dono do melhor aproveitamento da Série A desde que o treinador assumiu o comando.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, Roger Machado soma 65% de aproveitamento desde que chegou ao Inter. Dos 21 jogos em que o técnico esteve à beira do gramado, foram 11 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas.

Ainda segundo as estatísticas, a equipe foi às redes 35 vezes sob o comando do treinador, e sofreu apenas 18 gols. Neste recorte, o Colorado ainda possui uma média de 52,9% de posse de bola.

O time do Rio Grande do Sul também teve notável melhora em sua construção ofensiva, com 59 grandes chances criadas desde que Roger Machado assumiu. A defesa também não ficou para trás e foi aperfeiçoada, cedendo 29 grandes oportunidades.

? O @SCInternacional é a equipe da Série A de melhor aproveitamento desde a chegada de Roger Machado! ?? ?? 21 jogos

? 11V - 8E - 2D (!)

? 65% aproveitamento (!)

?? 35 gols (!)

? 18 gols sofridos (!)

? 59 grandes chances (!)

? 29 grandes chances cedidas

? 52.9% posse pic.twitter.com/vLhdRV9Ihe ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 13, 2024

Com a melhora após a chegada do treinador, o Internacional voltou a brigar nas posições de cima da tabela do Brasileirão. A equipe, inclusive, chegou ao G4 - ocupa a quarta colocação neste momento, com 59 pontos somados após 33 rodadas.

Roger Machado foi contratado pelo Inter em julho deste ano e, para assumir o clube, deixou o comando do Juventude. O treinador assinou vínculo até o fim de 2025 e vem dando alegrias para a torcida colorada.

Com Roger Machado à beira do gramado, o Internacional retorna a campo após a data Fifa para enfrentar o Vasco. A bola rola na próxima quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela 34ª rodada da Série A.