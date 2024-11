Fortaleza vai brigar com Palmeiras e Botafogo até o fim, diz Marcelo Paz

O Fortaleza vai brigar até o fim pelo título brasileiro com Botafogo e Palmeiras, afirmou o CEO do clube, Marcelo Paz, em entrevista ao De Primeira.

Nossa tabela é bem complicada, mas cada um tem o seu complicador. Tem o confronto direto entre Botafogo e Palmeiras, alguém vai perder ponto e a gente pode se aproveitar disso.

A gente tem que pontuar, superar os desafios. Eu acredito que Botafogo e Palmeiras vão perder pontos nessa caminhada, além do jogo entre eles. Então, cabe a gente fazer o nosso papel para ser coroado com algo maior.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza

Paz admitiu que o Fortaleza não terá vida dura na reta final do Brasileirão, mas acredita no tropeço dos rivais na corrida pelo título. Para isso, ele conta com a ajuda de um ídolo do Leão do Pici — Rogério Ceni.

Nossa reta final é bem complicada: a gente pega ainda Flamengo e Inter, que estão brigando na parte de cima. Dos cinco jogos [que faltam], três são fora, só dois em casa, que são justamente contra esses times.

O Palmeiras tem um jogo difícil fora de casa contra o Bahia já na próxima rodada, tomara que Rogério Ceni nos ajude. Estou torcendo muito para ele pontuar em cima do Palmeiras e diminuir essa distância.

O Botafogo vai dividir atenções com a Libertadores, é impossível não dividir. Quando chega na proximidade do jogo decisivo, diminui um pouco o ritmo, eu vivi isso ano passado quando a gente estava na final da Sul-Americana.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza

O Fortaleza está a um ponto do vice-líder Palmeiras e a cinco do líder Botafogo. Confira a tabela do Brasileirão.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra